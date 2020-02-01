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Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

Иван Линдеманн
06:59 01.02.2020
По словам ученых, каждая инфицированная клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
© Фото: University of Hong Kong

Опубликованы первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение коронавируса. Фотографии сделали ученые гонконгского университета.

По их словам, каждая зараженная клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследователи, которые занимались изучением новым типом коронавируса и сделали снимок его размножения, заявили, что готовы предоставить другим ученым полученные результаты.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о первых в России случаях заражения китайской пневмонией - в Забайкальском крае и Тюменской области. Также она рассказала, что Россия эвакуирует своих граждан из Китая.

По последним данным, общее число заболевших новым видом коронавируса увеличилось до 11288 человек, из которых 258 умерли.

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