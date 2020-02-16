Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess достигло 355

На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту японской Иокогамы, еще у 70 человек выявили короновирусную инфекцию. Общее число зараженных достигло 355 человек, сообщает агентство NHK со ссылкой министерство здравоохранения страны.

Днем ранее с круизного лайнера вывезли десять пассажиров старше 80 лет, у которых инфекция не подтвердилась. Посольство США в Японии также заявило о намерении эвакуировать своих граждан с судна чартерными рейсами 17 февраля.

На борту круизного лайнера находится около четырех тысяч человек, включая членов экипажа. Среди них есть и российские граждане. Изначально планировалось дать сойти людям на берег 19 февраля, однако в связи с постоянно выявляемыми новыми случаями заболевания карантинные меры продлили.

Вспышка заражения вирусом нового типа COVID-19 произошла в конце декабря в китайском Ухане. С тех пор коронавирус стремительно распространяется: зарегистрировано почти 70 тысяч случаев заражения, число погибших достигло 1662. Первый случай смерти от болезни за пределами Азии накануне зафиксировали во Франции.