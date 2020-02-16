Российский генерал раскрыл детали конфликта между военными США и местными жителями в Хасеке

В среду, 12 февраля, в сирийской провинции Хасеке, произошло столкновение американских военных с местным населением. В результате конфликта погиб 14-летний подросток. Начальник координационного центра ВС РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности произошедшего столкновения.

«Инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции», - пояснил Резанцев.

Американскую автоколонну остановили сирийские военные на блокпосту, расположенном рядом с населенным пунктом Харбат-Хамо, восточнее города Камышлы. Военнослужащие САР пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.

«Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», - рассказал Резанцев.

Начальник координационного центра ВС РФ в Сирии сообщил, что один из автомобилей коалиции вышел из строя, другой - застрял на обочине. Американские военные «продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению».

«После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба», - пояснил Резанцев.

Он уточнил, что на первоначальном этапе конфликта, на улицу вышли только женщины, старики и дети. У протестующих не было оружия. В Центре по примирению враждующих сторон сообщали, что российские военнослужащие обеспечили выход колонны ВС США к пунктам базирования и предотвратили дальнейшую эскалацию конфликта.

«Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно», - сказал генерал-майор.

Резанцев добавил, что американским военным повезло остановиться при въезде в населенный пункт Харбат-Хамо, а не заехать вглубь деревни. По его словам, вывести колонну «из населенного пункта было бы проблематично».