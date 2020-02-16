СМИ: ракеты упали рядом с американским посольством в Багдаде

Около посольства США в столице Ирака Багдаде упало несколько ракет. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственные источники среди военных.

В городе заблаговременно сработали сирены, оповещающие о чрезвычайном происшествии. Кем был нанесен удар и сколько упало ракет, а также какой ущерб был нанесен, пока неизвестно.

Корреспонденты агентства отметили, что были слышны сильные взрывы. После этого в указанном районе кружили самолеты, уточняется в сообщении.

Посольство США в Багдаде неоднократно подвергалось ракетным обстрелам с начала января. Поводом для этого стало убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, спланированное Белым домом.