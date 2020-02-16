Сладость в радость: диетологи объяснили, как есть десерты и не толстеть

Есть сладкое и не набирать лишний вес - возможно, считает французский специалист по вопросам питания Паскаль Гурдон.

«Если вы едите десерт в тот момент, когда голодны и останавливаетесь тогда, когда насытились, то никаких проблем не будет. Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться», - сказала эксперт.

Сбалансированное питание важно для здоровья, но иногда человек ест правильно и набирает вес, а питающийся нездоровой пищей - ни грамма, добавила диетолог. По ее мнению, человек толстеет, если ест больше, чем ему требуется.

«Если вы потребляете 2000 килокалорий в день и вам нужно 2000 килокалорий, чтобы жить, то ваш вес останется стабильным. Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент. Не сразу, но в перспективе», - пояснила специалист по вопросам питания.

Диетолог также отметила, что любимые женщинами диеты, не приносят стабильного результата. И порекомендовала не сидеть на них, поскольку диеты эффективны только в краткосрочной перспективе, передает РИА Новости.

«Мы можем снижать вес, не придерживаясь жесткой диеты. Тем более что после диеты наблюдается тенденция набора веса. Вместо диеты лучше предусмотреть сбалансированное питание», - поддержала коллегу диетолог Летиция Корона.

Корона посоветовала не пропускать приемы пищи и никогда не заменять обед или ужин десертом. Также не стоит есть сладкое в качестве перекуса.

«Если мы хотим иногда лакомиться сладким, мы можем это делать в конце приема пищи», - уточнила Летиция Корона.

Эксперт добавила, что для похудения необходимо следить за потребляемыми калориями и увеличить энергетические затраты, включив в свою жизнь занятия спортом.