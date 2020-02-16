Психологи назвали черты мужчин, которые привлекают женщин

Британские ученые выяснили, каким образом женщины выбирают мужчин. По словам исследователей, оба пола могут легко идентифицировать партнеров для краткосрочной связи, однако критерии выбора у них при этом отличаются.

Так, женщин в мужчинах больше всего привлекают их интеллектуальный уровень и красота. В пользу избранника также может сыграть его настрой на романтическую игру и заинтересованность в женщине. Слабость и доступность же, которые могут нравиться мужчинам, девушку, напротив, отталкивают.

«Женщин не привлекают мужчины, которыми легко манипулировать или которых легко обмануть», - пояснила эволюционный психолог из Университета Брунеля (Великобритания) Лора Адэйр.

Ученые сделали выводы на основе опроса 151 студентки одного из университетов США. Девушкам предлагалось оценить фотографии 110 мужчин для краткосрочной и долговременной связи. Результаты исследования опубликованы в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.