Качество и количество: названы главные принципы правильного сна

Национальное сомнологическое общество рассказало о принципах здорового сна. Председатель правления общества Владимир Ковальзон рассказал об этом в эфире радио Sputnik.

Принято считать, что главное во сне - количество его часов. Однако ученые пришли к выводу, что существуют некоторые оговорки. Как отметил Ковальзон, важную роль играет и качество сна.

Восемь часов действительно хватает для восстановления организма. Помимо этого также важен комфорт спящего: на это могут повлиять пижама и подушка.

«Пижама, ночная рубашка или любая ночная одежда, которую вы предпочитаете, влияет не только на то, как красиво вы смотритесь в постели, но и на более важные с точки зрения качественного сна вещи, например, на терморегуляцию тела», - рассказал Ковальзон.

Подушка же, в свою очередь, должна всегда оставаться холодной. Глава сомнологического общества напомнил, что голова спящего должна быть в прохладе, а тело - в тепле. Также если ногам будет холодно, заснуть не удастся.

Ранее врач-сомнолог рассказала о вредных для сна привычках. В первую очередь, специалист не рекомендовала смотреть перед засыпанием телевизор и пользоваться смартфонами и не переедать.