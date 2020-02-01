Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России вступили в силу новые правила увольнения

Иван Линдеманн
06:41 01.02.2020
Это связано с переходом на электронную версию трудовой книжки.
В России вступили в силу новые правила увольнения
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look Globallookpress

С 1 февраля в России вступили в силу сразу несколько  изменений. Один из них касается увольнения. Связано это с тем, что в конце 2019 года Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки.

Теперь вместе с другими документами бухгалтерия или отдел кадров будут обязаны выдавать сотруднику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р.  Там  содержится информация о длительности работы у данного работодателя, то есть этот документ является аналогом бумажной трудовой книжки.

Переход на электронную версию не обязателен. До конца 2020 года сотрудник должен написать соответствующее заявление. Если он этого не сделает, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.02.2020, 02:00
Прощай, Европа: Великобритания официально покинула ЕС
Дата01.02.2020, 05:58
«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.01.2020, 11:20
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:08 В стране и мире
Умер актер из «Звездных войн»
07:46 В стране и мире
В Приморье началась эвакуация российских туристов из Китая
07:23 Спорт
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
07:17 В стране и мире
Бывший генпрокурор Украины заявил о возможной причастности Джо Байдена к попытке его отравления
06:59 В стране и мире
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Качество и количество: названы главные принципы правильного сна
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Twitter
Видео
Опустевший Ухань: опубликованы кадры из зараженного китайского города
Видео
Опубликовано видео из салона «заминированного» самолета в Домодедово
Американские СМИ назвали пять самых мощных подводных лодок мира
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.