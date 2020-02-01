В России вступили в силу новые правила увольнения

С 1 февраля в России вступили в силу сразу несколько изменений. Один из них касается увольнения. Связано это с тем, что в конце 2019 года Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки.

Теперь вместе с другими документами бухгалтерия или отдел кадров будут обязаны выдавать сотруднику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Там содержится информация о длительности работы у данного работодателя, то есть этот документ является аналогом бумажной трудовой книжки.

Переход на электронную версию не обязателен. До конца 2020 года сотрудник должен написать соответствующее заявление. Если он этого не сделает, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.