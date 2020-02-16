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В Китае число погибших от коронавируса выросло до 1662

Тамара Астапенкова
03:09 16.02.2020
За пределами Китая число погибших от болезни увеличилось до четырех.
В Китае число погибших от коронавируса выросло до 1662
© Фото: Xiao Yijiu globallookpress

В провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, к утру воскресенья, 16 февраля, подтверждены 1843 новых случая заболевания. Эти данные гораздо ниже субботних цифр, когда сообщалось о 2420 новых инфицированных. За сутки в Хубэе от болезни скончались 139 человек.

По последним данным, общее число зараженных на материковой части Китая составляет 68 336 человек. Количество умерших - 1 662 пациента. За пределами Китая число погибших от коронавируса увеличилось до четырех. По одному инфицированному умерли в Японии, Гонконге, на Филиппинах и во Франции.

Китай выиграл время, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на Мюнхенской конференции по безопасности, оценив предпринятые китайскими властями меры по предотвращению распространения инфекции.

«Китай выиграл для мира время. Мы не знаем, сколько времени. Но мы воодушевлены тем, что за пределами Китая еще не началось широкое распространение болезни», - приводит слова главы ВОЗ South China Morning Post.

Накануне в провинцию Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая, чтобы помочь противостоять распространению коронавируса. Основная часть осталось в столице провинции Ухань.

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