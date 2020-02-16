Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у ЕС

Украина, Грузия и Молдавия направили обращение к членом Европейской комиссии по поводу важности увеличения их финансовой поддержки. Документ на полях Мюнхенской конференции заверили министры иностранных дел трех стран.

«Главы внешнеполитических ведомств... призвали ЕС... учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции», - говорится в сообщении пресс-службы украинского МИД.

В обращении подчеркивается, что увеличение расходов на нужды государств-участников «Восточного партнерства» необходимо предусмотреть в финансовом плане Евросоюза с 2021 по 2027 годы.