«Украинский центризм»: партия Зеленского объявила о новой идеологии

Украинский центризм теперь является идеологией партии Владимира Зеленского. Об этом объявил 15 февраля на внеочередном съезде президентской «Слуги народа» ее глава Александр Корниенко.

«Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее развитие Украины... Это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты, и говоришь, что ты центрист», - приводит слова Корниенко издание «Левый берег».

Председатель партии также добавил, что под идеологией подразумевается «креативный центризм», который стоит закрепить в уставе.

На внеочередном съезде был принят новый партийный устав. Были обновлены параграфы о правах и обязанностях, а также расписан порядок получения и лишения членства в организации. Теперь в высшем совете партии будет заседать восемь человек, вместо пяти, как было ранее.