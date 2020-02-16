«Никогда не говори никогда»: в «Газпроме» оценили слова министра энергетики США о «Северном потоке - 2»

Российская компания «Газпром» лаконично прокомментировала заявление министра энергетики США Дэна Бруйетты о трубопроводе «Северный поток - 2». Бруйетта заявил, что Россия не сможет достроить газопровод из-за отсутствия необходимых технологий.

Таким образом министр ответил на вопрос о действиях Москвы для обхода санкций США.

«Никогда не говори никогда», - сказали РБК в пресс-службе компании «Газпром» на просьбу прокомментировать заявление Бруйетты.

В декабре США потребовали от подрядчиков «Северного потока - 2» немедленно прекратить строительство под угрозой введения санкций. Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся глубоководной прокладкой труб, отказалась от участия в российском проекте. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод будет достроен несмотря на сопротивление Соединенных Штатов и ряда других стран.