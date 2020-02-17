Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией

В рамках реализации Международного Договора по Открытому небу группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией Греции на российском самолете наблюдения АН-30Б. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет планируется выполнить с 17 по 21 февраля текущего года с аэродрома Неа Анхиалос. Его максимальная дальность составит 1010 километров.

Российский самолет наблюдения совершит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений Договора.

Наблюдательные полеты, предусмотренные Договором, призваны служить увеличению прозрачности и открытости военной деятельности стран-членов ОБСЕ, подписавших его, а также укреплению доверия между ними.