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Пять детей остались сиротами после убийства жены и самоубийства отца в Подмосковье

Ирина Егорова
23:48 16.02.2020
Многодетный отец на глазах у 11-летнего сына несколько раз выстрелил в свою жену, а затем совершил суицид.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: moscow-live flickr

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что семья, где отец застрелил свою жену и совершил суицид, была благополучной. Без родителей в результате остались пять детей, четверо из которых несовершеннолетние.

На данный момент они находятся с бабушкой и до тех пор, пока не решится вопрос оформления опеки с родственниками семьи, передает РИА Новости.

Напомним, что многодетный отец убил свою жену на глаза у 11-летнего сына, а затем покончил и с собой 16 февраля в поселке Селятино Наро-Фоминского района Московской области. По словам представителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий , между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса, который и привел к трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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