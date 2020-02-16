Пять детей остались сиротами после убийства жены и самоубийства отца в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что семья, где отец застрелил свою жену и совершил суицид, была благополучной. Без родителей в результате остались пять детей, четверо из которых несовершеннолетние.

На данный момент они находятся с бабушкой и до тех пор, пока не решится вопрос оформления опеки с родственниками семьи, передает РИА Новости.

Напомним, что многодетный отец убил свою жену на глаза у 11-летнего сына, а затем покончил и с собой 16 февраля в поселке Селятино Наро-Фоминского района Московской области. По словам представителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий , между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса, который и привел к трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.