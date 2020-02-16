Два ребенка и пять взрослых пострадали в ДТП с «Газелью» в Пензе

ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля произошло в Пензе. Авария случилась в воскресенье в центре города, на пересечении Красной и Свердловской улиц. В результате происшествия пострадали пятеро взрослых и два ребенка.

Предварительно известно, что столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и «Газель». Трое пассажиров Chevrolet и четверо пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения. В каждой из столкнувшихся машин пострадал ребенок. Обоих детей и одного взрослого госпитализировали.

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Данные были получены РИА Новости в пресс-службе пензенского управления ГИБДД. Также было отмечено, что на перекрестке в месте ДТП не работал светофор, и водители ориентировались исключительно на дорожные знаки.

По предварительной версии, виновником инцидента стал легковой автомобиль, не уступивший «Газели» место на перекрестке.