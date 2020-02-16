Сорок американцев заражены коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Медики зафиксировали заражение коронавирусом у 40 американцев на судне Diamond Princess в Японии. Посольство США в Японии ранее заявило, что намерено эвакуировать своих граждан с судна чартерными рейсами 17 февраля.

Всего на борту находится около четырех тысяч человек, среди которых есть граждане России. Никто из них не заражен новым видом заболевания. Планировалось, что люди будут находиться на борту лайнера до завершения карантина, то есть до 19 февраля. Однако с постоянно выявляемыми новыми случаями заболевания карантинные меры продлили.

По последним данным, общее число заболевших на судне, пришвартованном в порту японской Иокогамы, достигло 355 человек.

Вспышка заражения вирусом нового типа COVID-19 произошла в конце декабря в китайском Ухане. Он стремительно распространился за пределы Китая - случаи заражения зафиксированы в 26 странах. Им заболело уже почти 70 тысяч человек, погибло 1665 человек.