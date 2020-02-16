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«Стоял над телом и стрелял»: как разворачивалась трагедия на рынке в Калининграде

Тамара Астапенкова
02:28 16.02.2020
В субботу вечером 63-летний мужчина открыл стрельбу по супружеской паре и сыну-подростку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В субботу, 15 февраля, возле Центрального рынка Калининграда, 63-летний мужчина, вооруженный охотничьим карабином «Сайга», открыл стрельбу по супружеской паре и сыну-подростку.

Елена Лейкина торговала на одном рынке с участниками калининградской трагедии. После прогремевших первых выстрелов, она, в числе других торговцев, оказалась на месте происшествия раньше полицейских. Женщина рассказала «Звезде» подробности случившейся трагедии.

«Молодой человек-очевидец рассказывал, что услышал выстрел. А этот мужчина стоял над убитым мужем Даши. И вверх стрелял, как бы не подпуская или предупредительные выстрелы давал, чтобы не убить больше никого. Даша кричала: “Помогите”», - вспомнила женщина.

По ее словам, стрельба началась около семи вечера. Рынок еще не закрылся, и все работники находились внутри. Торговцы сразу же выбежали на улицу. Охрана рынка организовала оцепление еще до приезда экстренных служб. На месте происшествия было много зевак.

«Я тоже на Центральном рынке работаю. Даша работала на хороших «элитных» овощах, продавала их с мужем. Стрелок их знал. Он недалеко от них на яблоках стоял», - рассказала Елена Лейкина.

Она добавила, что по слухам, погибшая Даша была на третьем месяце беременности. Они не были знакомы, но, работая на одном рынке, знали друг друга в лицо.

«Парень-очевидец отошел в сторону и слышал, как мужчина в Дашу стрельнул. Потом еще один выстрел был, он как бы добивал ее», - добавила Лейкина.

По информации СК РФ, стрелок умер в реанимации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». На месте происшествия работают следственная группа и криминалисты.

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