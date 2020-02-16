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Сенсация на костях: почему фильм США о восстании на Майдане вызвал небывалый общественный отклик

Юлия Шатилова
22:40 16.02.2020
Как заявляет автор нашумевшего документального фильма о событиях 2014 года, госпереворот на Украине был коммерческим проектом, прибыль из которого извлекли все.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Фильм производства США «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» не на шутку всколыхнул общественность по всему миру. Его автор Майкл Капуто, занимавший ранее пост советника американского лидера Дональда Трампа, во всех подробностях рассказал о событиях на украинском Майдане в 2014 году.

В частности, про то, как отстраняли Януковича, про то, кому сколько заплатили за предательство и про то, кого и как расстреливали на площади.

С одной стороны, фильм вышел сенсационным, с другой - показал все то, о чем уже шесть лет повсюду говорят. И вот только теперь об этом заговорили на Западе. После подобных откровений любые попытки Киева саботировать Минские соглашения, лишившись поддержки Вашингтона, будут все сложнее.

«Большое разоблачение Майдана» начинается со статистики об убитых.

«Проблемы Украины начались не с Дональда Трампа, а много лет назад, с убийств на Майдане, где за 20 минут были убиты 100 человек», - говорится в фильме.

Имена «кукловодов» украинской трагедии у всех на слуху: Джо Байден, демонстративно раздающий указания, Виктория Нуланд с печеньем на Майдане, снайперы Саакашвили и Сорос - спонсор всех последних «цветных революций».

Все интервью в фильме Капуто писал лично. Он отправился в Киев, чтобы увидеть место, где вершилась «демократия». В гостиничном номере, в котором он снимает свой сюжет, сидела одна из снайперских групп, стрелявших по людям на площади.

Якобы грузинские снайперы, которых автор также показал в своем фильме, заявляют, что их вербовкой и доставкой на Майдан занимались люди Михаила Саакашвили - для легализации госпереворота нужны были сакральные жертвы.

«Приказ был стрелять по “Беркуту” и по людям, провоцировать хаос. Был даже приказ физически устранить Виктора Януковича. Нам было поручено найти его регулярные маршруты, было дано задание отслеживать маршруты передвижений», - говорит неизвестный якобы снайпер.

По мнению Капуто, госпереворот на Украине - коммерческий проект. Прибыль извлекли все, в том числе и Джо Байден, сын которого Хантер заработал миллионы, войдя в руководство украинской компании «Burisma». Члены правления одной из крупнейших в мире и самых престижных энергетических компаний, зарабатывают 330 000 долларов в год. Хантер Байден, не имеющий опыта в данной отрасли, зарабатывал 600 000 долларов в год как минимум в течение пяти лет.

Фильм Капуто в США посмотрели 35 миллионов человек. Но обычным украинцам незачем знать, что теперь даже за океаном «революцию достоинства» называют не иначе как оплаченным Вашингтоном госпереворотом. Однако на Украине тоже есть свои «правдорубы»: режиссер Игорь Лопатенок родом с Украины, но сейчас живет в Штатах. После случившегося в его стране в 2014 году не мог молчать и вместе с Оливером Стоуном начал развенчивать мифы о «революции достоинства».

Ясно без слов, что политические расклады между Вашингтоном и Киевом изменились. Первыми в Вашингтоне полетели головы тех, кто работал на украинском направлении, в том числе специалиста по Украине подполковника Александра Виндмана. В Киеве в этот момент застыла в воздухе неопределенность - вдруг холодок в отношениях с США отразиться на финансовой и военной помощи Украине?

Порошенко предпочел войти в историю как «президент войны». Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский победил на выборах благодаря обещанию вернуть мир в Донбасс, но и тут процесс почти не сдвинулся с мертвой точки. Но слуга народа идет ва-банк, уверяя всех, что отношения с США не изменились и юморит на тему своей роли в импичменте.

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