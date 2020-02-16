Мужчина избил полицейского в отделении МВД в Москве

Молодой мужчина избил полицейского в отделении МВД Пресненского района Москвы. После этого правоохранителя госпитализировали.

Жителя Подмосковья доставили в отдел за административное правонарушение. Там он накинулся на сотрудника патрульно-постовой службы.

«Старший лейтенант полиции с травмами обращался за помощью в медицинское учреждение», - сказали ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

В отношении 28-летнего задержанного уже принято процессуально решение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.