Мужчина избил полицейского в отделении МВД в Москве
В отношении 28-летнего задержанного уже принято процессуально решение.
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Молодой мужчина избил полицейского в отделении МВД Пресненского района Москвы. После этого правоохранителя госпитализировали.
Жителя Подмосковья доставили в отдел за административное правонарушение. Там он накинулся на сотрудника патрульно-постовой службы.
«Старший лейтенант полиции с травмами обращался за помощью в медицинское учреждение», - сказали ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.
В отношении 28-летнего задержанного уже принято процессуально решение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.