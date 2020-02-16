Подозреваемый в расстреле семьи в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники полиции в ходе обыска обнаружили в квартире мужчины, который устроил стрельбу в центре Калининграда, предсмертную записку. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.

В записке, по неподтвержденной информации, стрелок сообщал о своем желании отомстить. Как сообщает издание «Новый Калининград», в тексте в том числе была фраза «ты меня достал».

Напомним, стрельба на рынке в Калининграде произошла в субботу вечером. В результате инцидента погибла семейная пара, пострадал их 13-летний ребенок. Причиной произошедшего стал конфликт из-за торгового места.