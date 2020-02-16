В СК РФ инициировали проверку после гибели участницы конкурса по поеданию пирожных
По одной из версий произошедшего, девушка умерла не от того, что подавилась кондитерскими изделиями, а от остановки сердца.
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Следователи инициировали проверку после гибели в столичном клубе участницы конкурса по поеданию пирожных. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве.
По одной из версий произошедшего, девушка умерла не от того, что подавилась кондитерскими изделиями, а от остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в Москве девушка умерла, участвуя в конкурсе в одном из баров. В один из моментов она пыталась показать жестами, что почувствовала себя плохо, но окружающие не сразу поняли, что происходит. Когда она упала, к ней сразу подбежали посетители и попытались помочь, однако спасти девушку не удалось.