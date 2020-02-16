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Катализатор напряжения: почему Идлиб остается единственным последним оплотом террористов

Владислав Кустов
21:15 16.02.2020
Ситуация близка к критической: террористы используют мирных сирийцев фактически в качестве живых щитов, а социальные сети Турции наполнились антироссийскими угрозами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ситуация в Сирии резко обострилась в течение последнего времени. Сирийская правительственная армия проводит операцию на северо-западе страны - масштабное наступление на Идлиб, фактически оставшийся последним оплотом террористических группировок. Впервые за много лет удалось установить контроль над трассой М5, доходящей до границы Ирака. Но при этом Идлиб находится в зоне, которую Турция относит к своей зоне влияния, поэтому активности войск САР в Анкаре не рады.

Развитие событий привело к столкновениям между сирийскими и турецкими отрядами. В Турции вспыхнули националистические настроения, вплоть до угроз, поступающих российскому послу в Турции Алексею Ерхову. В 2016 году на фоне подобной ситуации погиб от рук фанатично настроенного радикала тогдашний посол Андрей Карлов.

«Угрозы и оскорбления являются фактором, который объективно ведет к радикализации общественных настроений. Они запускают цепную реакцию ксенофобии, злобы и ненависти, которая может найти практическое проявление», - заявил дипломат.

Зона деэскалации является камнем преткновения интересов. В соответствии с сочинскими договоренностями между Россией и Турцией на границах Идлибской зоны деэскалации должна была быть организована демилитаризированную территорию, но результат на данный момент безуспешный.

Террористам удалось сбить за последние пять дней два вертолета армии Сирии. По информации военно-дипломатического источника, их сбили из ПЗРК, которых ранее у боевиков не было. Существует два варианта: поставки США или Турции. С учетом появления у террористов турецких десантных машин, выводы напрашиваются сами собой.

В то же время Турция обвинила Россию в якобы нападении на мирных сирийцев. В Министерстве обороны России ответили, что российская сторона очень строго придерживается сочинских договоренностей.

«Заявления турецких представителей о якобы "нападении российских военных на мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности. Деятельность российских военнослужащих и прежде всего российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений», - сообщили в ведомстве.

Обстановка накалялась несколько дней, пока главы России и Турции не связались по телефону. Президенты обсудили все последние события и сошлись на том, что важно соблюдать все пункты договоренностей. О том же во время Мюнхенской конференции по безопасности говорили главы МИД России и Турции.

Тем временем, в Идлибской зоне деэсколации ситуация близка к критической: боевики не выпускают беженцев в сторону территорий, подконтрольных Дамаску. Сильнее всего страдают мирные жители, которых фактически используют в качестве живого щита.

Координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев заявили: ситуация в провинции Идлиб в шаге от гуманитарной катастрофы. Российские военные практически ежедневно доставляют сирийцам гуманитарную помощь. А патрули российской военной полиции обеспечивают безопасность в напряженных районах Сирии.

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