В ЦБ назвали сумму, которую телефонные мошенники крадут за один звонок

Хищение крупных сумм телефонными мошенниками является исключением из правил. Обычно за один звонок в среднем крадут 10-15 тысяч рублей. Об этом рассказал замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это, скорее, исключение из правил», - заявил представитель ЦБ в интервью «Российской газете».

Также он отметил, что самым распространенным видом мошенничества являются звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии.

По словам Сычева, есть три причины роста числа хищений с помощью телефонных звонков. Во-первых, эта преступная схема не требует крупных финансовых затрат. Во-вторых, чтобы начать разговор, мошенникам не нужно знать о клиенте много информации. В-третьих, россияне излишне доверчивы.

Также, по словам представителя Банка России, утечки из банков есть, но мошенники получают оттуда малый процент информации. Большую часть данных грабители берут из других источников - интернет-магазинов и социальных сетей.