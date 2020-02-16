В списке Forbes появился еще один долларовый миллиардер из России
Состояние бизнесмена Николая Сторонского увеличилось до 1,65 миллиарда долларов.
© Фото: Николай Сторонский, «ВКонтакте»
Выходец из России Николай Сторонский, являющийся одним из основателей банковского сервиса Revolut, стал долларовым миллиардером. Произошло это после того, как его финтех-стартап завершил очередной раунд по привлечению инвестиций. Об этом сообщает Forbes.
По информации издания, доля Сторонского в компании составляет 30%. Таким образом, после привлечения средств состояние бизнесмена выросло до 1,65 миллиарда долларов.
Revolut - это запущенный в 2015 году в Великобритании банковский сервис, которые обменивает валюту без банковской комиссии. У компании более 10 миллионов клиентов по всему миру.