В списке Forbes появился еще один долларовый миллиардер из России

Выходец из России Николай Сторонский, являющийся одним из основателей банковского сервиса Revolut, стал долларовым миллиардером. Произошло это после того, как его финтех-стартап завершил очередной раунд по привлечению инвестиций. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, доля Сторонского в компании составляет 30%. Таким образом, после привлечения средств состояние бизнесмена выросло до 1,65 миллиарда долларов.

Revolut - это запущенный в 2015 году в Великобритании банковский сервис, которые обменивает валюту без банковской комиссии. У компании более 10 миллионов клиентов по всему миру.