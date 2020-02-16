Момент перед гибелью девушки на конкурсе по поеданию пирожных попал на видео

Момент гибели девушки, участвовавшей в конкурсе по поеданию пирожных в Москве. В один из моментов она попыталась прожевать сразу несколько пирожных.

Ведущий, попытавшись заговорить с девушкой в этот момент, понимает, что ответить она не может и предупреждает, что не стоит пытаться это делать.

Через несколько мгновений на кадрах становится видно, как девушка начинает сигнализировать о том, что ей становится плохо. Окружающие не сразу понимают, что происходит, и продолжают подбадривать ее. Ролик опубликован в социальных сетях.

Напомним, 23-летняя участница конкурса в итоге погибла, не сумев прожевать пирожные. Когда она упала, к ней сразу подбежали посетители и попытались помочь, однако спасти девушку не удалось. По некоторым данным, она работала пекарем.