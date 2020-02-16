«Северный поток-2» и искажение исторической памяти: что обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности

Международная конференция по безопасности в Мюнхене началась с акций протеста и драк с полицией. Несогласных с политикой Евросоюза оказалось намного больше, чем привыкли считать власти ФРГ. Полицейские оцепили не только здание, где собрались политики, но и несколько кварталов вокруг него. В качестве дополнительной меры предосторожности запечатали даже канализационные люки.

На конференции - около 800 делегатов, в их числе - 150 глав государств, премьер министров, министров иностранных дел. А вот хозяйки мероприятия - Ангелы Меркель - нет. Отсутствует также Владимир Путин и Дональд Трамп.

Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. И, кажется, у него нет ни единой свободной минуты. Даже завтрак – рабочий - обсуждает «Северный поток-2» с представителями германского бизнеса. Перспектива завершения проекта очень беспокоит США. Настолько, что госсекретарь Майк Помпео предложил 1 миллиард долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от российского газа. Альтернатива – американское топливо, то есть сжиженный природный газ.

«В рамках нашей поддержки суверенитета, процветания и энергетической независимости для наших европейских друзей мы намерены предоставить до одного миллиарда долларов для финансирования стран Центральной и Восточной Европы», - заявил Помпео.

Лавров и Помпео встречались в пятницу. На короткие переговоры прессу не пустили, но запомнились она тем, как госсекретарь США, выходя из кабинета, громко пожелал удачи главе российского МИДа.

Дальше у Лаврова - встреча с премьером Греции, министром иностранных дел Хорватии, с президентом Иракского курдистана, с президентом ФРГ и главой германского МИДа, со специальным посланником ООН в Сирии.

Высказался на конференции и глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России, которая стремится вернуться к концепции сфер влияния. И вот чем отвечает альянс НАТО - значительно повышает готовность наших сил, придерживается санкций и противодействует попыткам России вмешиваться в нашу демократию», - заявил Столтенберг.

Сергей Лавров с трибуны Мюнхенской конференции обращается ко всему миру, рассказывая об искажении исторической памяти, когда на одну доску помещаются имена нацистских палачей и освободителей Европы.

«Оставим эти попытки на совести их авторов. Никто и ничто не может умалить решающую роль Красной армии, всех народов Советского Союза в разгроме фашизма. При этом мы всегда будем помнить о духе союзничества в годы Войны, о способности государств объединиться для борьбы с общей угрозой, невзирая на идеологические разногласия», - заявил Лавров.

На саммите президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза вести диалог с Россией. Он заявил, что нужно «разморозить» отношения с Москвой и признал, что санкции по Европе ударили едва ли не больнее.

«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России - для результата, который не является слишком позитивным», - убежден Макрон.

Впервые на Мюнхенской конференции – Владимир Зеленский. Выступал на тему войны. Президент страны заявил, что вооруженный конфликт на востоке Украины – это настоящая европейская война.

Впрочем, пока участники саммита искали проблемы извне, выяснилось, что они находятся под боком - на протяжении всех дней конференции акции протеста в Мюнхене не прекращались.