В МИД РФ назвали три главных условия для улучшения отношений России и Европы

В Министерстве иностранных дел России назвали три условия для улучшения отношений РФ с Европой. О них сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.

По его словам, Европа должна предпринять конкретные меры по изменению своего подхода к диалогу.

Грушко заявил, что первоочередно необходимо установить большую конкретику в выстраивании отношений ЕС и России, и в первую очередь со стороны ЕС. Утвержденные организацией в 2016 году принципы общения с Москвой дипломат раскритиковал, отметив их несущественность.

«Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», - сказал замглавы МИД РФ.

Следующим пунктом, необходимым для улучшения отношений, Грушко назвал отказ НАТО от попыток втянуть Россию в систему безопасности времен Холодной войны и ведения политики сдерживания. Он заметил, что альянс отказался от проектов, «способствовавших улучшению безопасности не только государств-членов совета Россия - НАТО, но и граждан и обществ в этих странах».

В заключении Грушко призвал европейские государства проявить самостоятельность в выстраивании диалога с Москвой и пересмотреть свои подходы без оглядки на Соединенные Штаты.

«Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, а поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия», - подытожил дипломат в беседе с РБК.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе рассказал об отношении Москвы к антироссийским санкциям. РФ как и прежде не обсуждает с ЕС судьбу антироссийских санкций и не просит отменить их. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.