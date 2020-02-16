В баре рассказали о гибели девушки во время конкурса поедания пирожных

В баре, где во время конкурса поедания пирожных погибла девушка, рассказали подробности инцидента. По словам администратора заведения, изначально посетительница не хотела участвовать в соревновании. Вскоре она согласилась и уже после конкурса почувствовала себя плохо.

«Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую», - заявил администратор Александр в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Позднее стало известно, что у 23-летней девушки были проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось, что посетительница погибла прямо во время конкурса, подавившись пирожным.