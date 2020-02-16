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«Он был нашим костяком»: подруга рассказала о погибшем создателе саундтрека к сериалу «Бригада»

Иван Линдеманн
16:59 16.02.2020
Музыкант скончался в Австралии в возрасте 47 лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Андрей Иванов, Facebook

Один из создателей проекта Triplex, музыкант Андрей Иванов был не особо разговорчивым, но очень талантливым человеком. Так его охарактеризовала подруга, российская радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова.

«Он был настолько талантлив музыкально, настолько у него был хороший вкус, что он был, конечно, нашей командой, нашим костяком», - сообщил Митрофанова «Звезде».

Она рассказала, что общалась и с его женой Юлией. Та всегда была рядом с мужем и поддерживала его.

«Он был светлейшим человеком, очень талантливым музыкантом, продюсером», - добавила Митрофанова.

Андрей Иванов погиб в Австралии в воскресенье, 16 февраля. По словам журналиста Михаила Козырева, он разбился о скалы. Музыканту, написавшему саундтреки к сериалу «Бригада» и фильму «Бой с тенью», было 47 лет.

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