В Сеть «утекло» видео со съемочной площадки новой «Матрицы»

Очевидцы опубликовали в Сети видео со съемочной площадки четвертой части «Матрицы». Работа над фильмом происходит в настоящее время в Сан-Франциско.

В частности, на кадрах запечатлен прыжок двух человек с небоскреба. В ролике видно, что один из актеров одет в длинный плащ. По предположению автора видео, это может быть главный персонаж трилогии Нео, роль которого исполнил актер Киану Ривз. Видео опубликовано на Youtube.

«Съемочная группа “Матрицы” репетирует прыжок с небоскреба с каскадерами. Действительно здорово увидеть это лично. Так опасно, но так близко!», - говорится в подписи к видео.

Напомним, трилогия «Матрица» рассказывает о борьбе немногочисленных оставшихся людей и машин после гибели человечества. Три фильма выходили с 1999 по 2003 годы и собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов. Исполнитель главной роли Киану Ривз назвал впечатляющим сценарий четвертой части, заявив, что с Нео случится то, что и должно было произойти.