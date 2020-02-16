Власти Костромы объяснили слова губернатора о коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников не выступал с критикой антикоррупционного законодательства, он говорил лишь о недостатках мер, которые принимаются в этой сфере. Так представители региональной администрации в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировали выступление Ситникова на пресс-конференции.

«Некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство. Ничего подобного не было... Он говорил о некоторых недостатках антикоррупционных мер», - отметили в администрации Костромской области.

Напомним, что во время пресс-конференции один из журналистов задал Ситникову вопрос, касающийся стоимости аренды помещения, в котором проходило мероприятие. Губернатор попросил поинтересоваться этим у организаторов. Те заявили, что зал предоставлен бесплатно. Тогда журналист спросил главу Костромской области, не нарушает ли это антикоррупционное законодательство. Ситников отметил, что в настоящее время к взятке могут отнести даже подаренные женой бритвенные станки и назвал борьбу с коррупцией страшнее самой коррупции.