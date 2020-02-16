Задержанные в Азовском море украинские браконьеры арестованы

Четверо граждан Украины, которые в субботу, 15 февраля, были задержаны в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3. КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей».

«Им назначен административный арест на десять суток», - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Также в отношении мужчин возбуждено административное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Браконьерское судно с четырьмя украинскими моряками на борту было задержано в Азовском море 15 февраля. По информации пограничников, во время осмотра было найдено 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова. В воскресенье, 16 февраля, все четверо признали факт занятия браконьерством.