NASA с четвертого раза удалось запустить космический грузовик Cygnus: видео
Cтыковка корабля со станцией запланирована на 18 февраля.
© Видео: NASA Twitter © Фото: NASA
Ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома Уоллопс на атлантическом побережье США. На Международную космическую станцию отправили более трех тонн груза.
Старт состоялся в 23:21 мск, стыковка корабля со станцией запланирована на 18 февраля. На МКС грузовик «захватит» специальная рука-манипулятор Canadarm-2.
Cygnus перевозит 3,6 тонны провизии, оборудования и материалов для научных исследований. Запуск по разным причинам откладывался трижды с 9 февраля.