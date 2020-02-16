Переводчики Путина вспомнили самые неожиданные фразы, сказанные президентом

Неожиданные фразы, которые время от времени произносит президент России Владимир Путин, практически не поддаются переводу на другие языки. Об этом рассказали переводчики главы государства.

По словам одного из них, Алексея Садыкова, который занимает пост советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ, вспомнил об одном таком выражении, которое в свое время вызвало у него большие затруднения.

«Он (Путин - прим. ред.) сказал: “Мы не будем стоять враскоряку”. Я был начинающим переводчиком, посмотрел репортаж по телевизору, и подумал: “Слава богу, мне не пришлось это переводить”. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень сложным, да и сейчас сложно», - рассказал Садыков.

Также, выступая, к примеру, на Петербургском экономическом форуме в 2017 году, президент шутливо обратился к собравшимся со словами: «Вольно!». Садыков признался, что это было максимально неожиданно.

«Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял его со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», - рассказал Садыков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Третий секретарь департамента Наталья Красавина также вспомнила необычную историю, связанную с Путиным: в переводческом обществе долго обсуждалась фраза «Донбасс порожняк не гонит», которая в итоге была переведена как «Донбасс ерунды не говорит».

Ранее Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США. Глава государства сравнил приглашение американского лидера Дональда Трампа в Вашингтон с эпизодом из «Золотого теленка», в котором американский переводчик позвал в гости Остапа Бендера, но не оставил адреса.