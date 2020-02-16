На напавшего на людей в московском храме завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о побоях и хулиганстве в отношении мужчины, который напал на людей в храме в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство") и статьей 116 УК РФ ("Побои")», - рассказали в МВД.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 16 февраля. В храм Святителя Николая на Бакунинской улице зашел неизвестный и ранил ножом двух человек.

Имя мужчины пока не раскрывается. Известно, что ему 26 лет. В Москву он приехал из Липецкой области.