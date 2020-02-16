Путин рассказал, как принималось решение о предоставлении горячего питания младшим школьникам
Инициатива по предоставлению младшим школьникам бесплатного горячего питания была озвучена президентом России в ходе обращения к Федеральному Собранию.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его решение по предоставлению бесплатного горячего питания младшим школьникам было поддержано не всеми.
У инициативы нашлось немало противников, отметил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Непросто далось, все были против», - заявил Путин, беседуя с участниками рабочей группы по изменению Конституции Российской Федерации.
Ранее Госдума приняла во втором чтении внесенную президентом Владимиром Путиным поправку в законопроект об обеспечении учащихся начальных классов горячим питанием.
Мероприятия по обеспечению условий для его организации должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.