Путин рассказал, как принималось решение о предоставлении горячего питания младшим школьникам

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его решение по предоставлению бесплатного горячего питания младшим школьникам было поддержано не всеми.

У инициативы нашлось немало противников, отметил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Непросто далось, все были против», - заявил Путин, беседуя с участниками рабочей группы по изменению Конституции Российской Федерации.

Ранее Госдума приняла во втором чтении внесенную президентом Владимиром Путиным поправку в законопроект об обеспечении учащихся начальных классов горячим питанием.

Мероприятия по обеспечению условий для его организации должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.