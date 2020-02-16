Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признали факт браконьерства

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала кадры допроса украинских рыбаков, задержанных за осуществление браконьерской деятельности в Азовском море. На записи видно, что трое мужчин по очереди признают факт занятия браконьерством.

Также все трое заявили, что на них не оказывали давления во время допроса и они не имеют каких-либо претензий к российским правоохранителям.

Ранее сотрудники крымского пограничного управления ФСБ РФ сообщили о задержании в Азовском море браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту. По информации пограничников, во время осмотра было найдено 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова.

Капитан судна заявил об отсутствии у него документов, разрешающих вылов рыбы, и признал, что занимается браконьерством. Теперь факт браконьерской деятельности признали и другие члены экипажа.

Как, в свою очередь, рассказала уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк, в настоящий момент рыбаки задержаны на 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения. Она также подтвердила, что украинцы не имеют каких-либо жалоб.