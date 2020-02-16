Подозреваемого в нападении на прихожан московского храма увезли с места происшествия

Мужчину, который этим утром напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Москве, увезли в отдел полиции. Все это время с ним проводились следственные действия на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемого в наручниках выводят из церкви и садят в патрульный автомобиль. С журналистами он не общается и скрывает свое лицо от видеокамер, накинув на голову капюшон куртки.

Установлено, что с ножом в обитель пришел 26-летний житель Липецкой области, чье имя пока не раскрывается. Юноша попытался пройти к алтарю, а когда его остановили - ударил ножом двух человек, которые потом были госпитализированы в больницу.

В храме началась паника, а прихожане смогли задержать нападавшего. По рассказам некоторых очевидцев, он был спокоен и осознавал все свои действия. В настоящее время следователи устанавливают мотивы подозреваемого, решается вопрос о возбуждении головного дела.