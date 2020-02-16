Опубликованы фотографии найденного на Казанском вокзале снаряда времен ВОВ

Таможенники показали боеприпас времен Великой отечественной войны, который был обнаружен сегодня днем на почте при Казанском вокзале. Установлено, что взрывоопасное содержимое посылки предназначалось для отправки в Австрию. На место были незамедлительно вызваны сотрудники МЧС и Росгвардии.

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К этой минуте неизвестно, охолощенный ли снаряд был в посылке.

В Центральном таможенном управлении подчеркнули, что боеприпас, как и любой другой предмет, возрастом старше 50 лет, подлежит обязательному документальном оформлению с разрешением министерства культуры на вывоз.

В данном случае все необходимые разрешительные документы отсутствуют, поэтому снаряд будет изъят и направлен на экспертизу.