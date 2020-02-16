Опубликованы фотографии найденного на Казанском вокзале снаряда времен ВОВ
Боеприпас отправлен на экспертизу с целью установления его состояния и происхождения.
© Фото: Центральное таможенное управление РФ
Таможенники показали боеприпас времен Великой отечественной войны, который был обнаружен сегодня днем на почте при Казанском вокзале. Установлено, что взрывоопасное содержимое посылки предназначалось для отправки в Австрию. На место были незамедлительно вызваны сотрудники МЧС и Росгвардии.
К этой минуте неизвестно, охолощенный ли снаряд был в посылке.
В Центральном таможенном управлении подчеркнули, что боеприпас, как и любой другой предмет, возрастом старше 50 лет, подлежит обязательному документальном оформлению с разрешением министерства культуры на вывоз.
В данном случае все необходимые разрешительные документы отсутствуют, поэтому снаряд будет изъят и направлен на экспертизу.