Горы цветов и свечи: в Калининграде организован стихийный мемориал на месте убийства семейной пары

Жители Калининграда несут цветы к месту чудовищной расправы над супружеской парой, произошедшей вечером 15 февраля. На кадрах видно, что горожане организовали стихийный мемориал на месте трагедии: один из прилавков, на котором стоит большая фотография убитых, полностью усыпан цветами.

ЧП случилось на Центральном рынке Калининграда в субботу около семи часов вечера по-местному времени. Вооруженный охотничьим карабином «Сайга» 63-летний мужчина застрелил семейную пару и предпринял попытку убить их 13-летнего сына. По версии следствия, таким образом злоумышленник пытался решить спор из-за торгового места.

Многочисленные очевидцы рассказали оперативникам, что этот конфликт не был первым. Раньше мужчина уже приходил разбираться с конкурентами, вооружившись топором, однако тогда обошлось без кровопролития.

После совершения преступления стрелок попробовал совершить самоубийство. С места ЧП его госпитализировали в реанимацию, где он и скончался, спустя некоторое время.

Расследованием инцидента занимается Следственный комитет, сотрудники которого уже возбудили уголовное дело и опросили всех очевидцев. Погибшие супруги характеризуются с положительной стороны.

Подросток, чьи родители стали жертвами этого конфликта, после осмотра медиками был передан родственникам. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко, мальчик будет находиться под наблюдением психологов.

Также есть неподтвержденная информация, что погибшая женщина находилась на третьем месяце беременности.