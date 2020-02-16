Cнаряд времен ВОВ обнаружен на почте при Казанском вокзале

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале в одной из посылок. Об этом сообщает Центральное таможенное управление РФ.

«Это посылка из России в Австрию. На место вызваны МЧС и Росгвардия. Мы не понимаем пока, охолощенный боеприпас или нет. Все детали будут известны позже. Снаряд старый и ржавый. Это вещь старше 50 лет, которая должна сопровождаться документами Минкульта с разрешением на вывоз. Эта вещь совершенно точно не уйдет за пределы Российской Федерации», - сообщили «Звезде» в Центральном таможенном управлении.

В настоящее время в районе обнаружения боеприпаса выставлено оцепление, вызваны саперы.