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В Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских браконьеров

Роман Захаров
12:58 16.02.2020
Экипаж судна задержан на 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения.
В Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских браконьеров
© Фото: ТРК "Звезда"

Жалоб от экипажа украинского браконьерского судна, задержанного в Азовском море, не поступало. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк.

Она также сообщила, что по факту происшествия продолжается разбирательство. Экипаж судна задержан на 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения. 

Ранее сотрудники крымского пограничного управления ФСБ РФ сообщили о задержании в Азовском море браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту. По информации пограничников, во время осмотра было найдено 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова. Капитан судна заявил об отсутствии у него документов, разрешающих вылов рыбы, и признал, что занимается браконьерством.

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