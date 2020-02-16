В посольстве РФ в Японии рассказали о самочувствии россиян на борту Diamond Princess

Находящиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess граждане Российской Федерации не обращались с просьбой об эвакуации. Об этом сообщило посольство РФ в Японии. В настоящее время судно находится в районе порта Йокогама.

«От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля», - говорится в сообщении российской дипмиссии на ее официальной странице в Facebook.

Со всеми соотечественниками поддерживается регулярная связь, уточнили российские дипломаты. На сегодняшний день ни у кого из россиян признаки заражения коронавирусом не выявлены.

«В настоящее время японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения установленного японскими властями срока карантинного режима», - сообщили в посольстве.

Между тем, количество зараженных среди пассажиров круиза и членов экипажа судна достигло 285 человек и это крупнейший очаг заражения коронавирусом за пределами Китая.

В самой КНР от вспышки опасного инфекционного заболевания уже умерли 1665 человек, в списке инфицированных - более 68 тысяч человек.