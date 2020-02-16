Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявлено

Новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявлено. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«В результате проводимого мониторинга на территории РФ выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР... Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре при этом отметили, что китайские граждане, у которых был обнаружен коронавирус, прошли курс лечение и были выписаны из медучреждений с выздоровлением.

Вспышка заражения вирусом нового типа COVID-19 произошла в конце декабря в китайском Ухане. К настоящему моменту зарегистрировано почти 70 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, число скончавшихся достигло 1665. Накануне был зарегистрирован первый случай смерти от этой болезни в Европе.