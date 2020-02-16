Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» погиб в Австралии

Один из создателей музыкального проекта Triplex, диджей и композитор Андрей Иванов погиб в Австралии в возрасте 47 лет. Трагическую новость сообщил журналист Михаил Козырев.

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет», - написал он на своей странице в Facebook.

Андрей Иванов является одним из создателей проекта Triplex, специализирующегося на электронной музыке. В 2000 году проект получил известность, благодаря записям саундтреков для фильмов и сериалов. Наиболее популярные - к сериалу «Бригада» и совместный с группой Apocalyptica трек к картине «Бой с тенью».