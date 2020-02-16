СК РФ опубликовал кадры с места стрельбы в центре Калининграда

Следственный комитет России опубликовал видео с места стрельбы в центре Калининграда, жертвами которой стали два человека. На кадрах запечатлена работа правоохранителей и сотрудников экстренных служб.

Инцидент произошел около 19.00 15 февраля в центре Калининграда. По предварительной информации, у 63-летнего стрелка был конфликт с супружеской парой из-за места на рынке. Он дождался, пока семья выйдет с работы и открыл огонь из карабина «Сайга». Мужчина и женщина скончались на месте. После произошедшего нападавший пытался покончить с собой. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением груди, где он и умер.

Трагедия развернулась на глазах у ребенка погибших. Подросток не ранен, однако получил ментальную травму. В данный момент мальчик передан на попечение родственников, с ним работают психологи.