«Молча забежал в алтарь»: настоятель храма в Москве раскрыл подробности нападения на прихожан

Настоятель Храма Святителя Николая в Москве, протоиерей Кирилл Сладков, рассказал о произошедшем нападении. По его словам, это случилось во время подготовки к службе.

«При подготовке к службе подбежал молодой человек и нанес ножевые ранения моим помощникам», - рассказал настоятель.

Он также добавил, что молодой человек выглядел как обычный прихожанин, однако раньше он его никогда не видел. При нападении злоумышленник ничего не говорил.

«Молодой человек выглядел совершенно обычно - как обычный прихожанин. Никаких выкриков он не делал. Просто молча прибежал в алтарь и совершил нападение. Я думаю, что конкретной цели у него не было, почему он напал на помощника, сложно сейчас сказать. Я его не знаю, первый раз видел», - отметил протоиерей Кирилл.

Настоятель храма рассказал о состоянии пострадавших от рук злоумышленника. Сейчас они находятся в больнице, но их жизни ничего не угрожает.

«Нужно сказать, что жизни моих помощников ничего не угрожает, они находятся в больнице, им оказана вся необходимая помощь», - сказал он.

Протоиерей Кирилл также поблагодарил прихожан, сотрудников охраны и полицейских, которые помогли обезвредить нападавшего.

«Я хочу поблагодарить всех прихожан и сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить нападающего, сотрудников полиции, которые приехали очень своевременно, задержали его. Выводы пока делать рано, ведется следствие», - выразил благодарность настоятель.

Утром 16 февраля мужчина с ножом напал на прихожан Храма Святителя Николая в Басманном районе Москвы прямо во время службы. В результате инцидента получили ранения два человека. Нападавшего схватили еще до приезда полиции.

Позже в МВД раскрыли личность нападавшего. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, им оказался 26-летний житель Липецкой области.