«Он не сумасшедший»: очевидец нападения в московском храме рассказал подробности ЧП

Напавший с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Москве действовал спокойно и расчетливо. Об этом рассказал один из очевидцев нападения в обители.

Этим утром, 26-летний житель Липецкой области, вооружившись ножом, явился на службу в храм и ударил двух человек. После нападения в церкви началась паника, а юношу удалось задержать и удерживать до приезда полиции.

«Он точно не сумасшедший, потому что действия у него были четкие, он ничего особо не кричал, только когда его начали уже скручивать. Он прекрасно знал, куда идет и какие двери открыты. Что он кричал было непонятно, началась давка и драка», - рассказал «Звезде» прихожанин по имени Александр.

Пострадавшие от рук злоумышленника доставлены в лечебные учреждения, о состоянии их здоровья ничего не сообщается. Задержанного уже опрашивают, устанавливаются его мотивы и все обстоятельства произошедшего.