Опубликованы первые кадры с места нападения на прихожан храма в Москве
В МВД раскрыли личность напавшего на Храм Святителя Николая злоумышленника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует первые кадры с места нападения вооруженного ножом мужчины на прихожан храма в Москве. На записи видно, что к зданию обители прибыли несколько полицейских нарядов. При этом, судя по видео, паники среди людей на месте ЧП нет.
Утром 16 февраля мужчина с ножом напал на прихожан Храма Святителя Николая в Басманном районе Москвы. В результате инцидента два человека получили ранения. Злоумышленник ворвался в обитель, когда там шла служба. Задержать нападавшего очевидцам удалось самостоятельно, до приезда полиции.
Позже в МВД раскрыли личность нападавшего. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, им оказался 26-летний житель Липецкой области.