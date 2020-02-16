Опубликованы первые кадры с места нападения на прихожан храма в Москве

«Звезда» публикует первые кадры с места нападения вооруженного ножом мужчины на прихожан храма в Москве. На записи видно, что к зданию обители прибыли несколько полицейских нарядов. При этом, судя по видео, паники среди людей на месте ЧП нет.

Утром 16 февраля мужчина с ножом напал на прихожан Храма Святителя Николая в Басманном районе Москвы. В результате инцидента два человека получили ранения. Злоумышленник ворвался в обитель, когда там шла служба. Задержать нападавшего очевидцам удалось самостоятельно, до приезда полиции.

Позже в МВД раскрыли личность нападавшего. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, им оказался 26-летний житель Липецкой области.