В МВД раскрыли личность напавшего на храм в центре Москвы
Мужчина нанес ножевые ранения прихожанам Храма Святителя Николая.
© Фото: РИА Новости, Алексей Сухоруков
На храм в Басманном районе Москвы напал 26-летний мужчина, который является жителем Липецкой области. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«По горячим следам задержан 26-летний житель Липецкой области», - заявила она.
Волк также сообщила, что пострадавшие во время происшествия были направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
Утром 16 февраля мужчина с ножом напал на прихожан Храма Святителя Николая в Москве. В результате инцидента два человека получили ранения. Злоумышленник ворвался в обитель, когда там шла служба. Задержать нападавшего очевидцам удалось самостоятельно, до приезда полиции.