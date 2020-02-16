В МВД раскрыли личность напавшего на храм в центре Москвы

На храм в Басманном районе Москвы напал 26-летний мужчина, который является жителем Липецкой области. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По горячим следам задержан 26-летний житель Липецкой области», - заявила она.

Волк также сообщила, что пострадавшие во время происшествия были направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Утром 16 февраля мужчина с ножом напал на прихожан Храма Святителя Николая в Москве. В результате инцидента два человека получили ранения. Злоумышленник ворвался в обитель, когда там шла служба. Задержать нападавшего очевидцам удалось самостоятельно, до приезда полиции.